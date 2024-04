Metro Laser Popoman da 60M a un prezzo IMBATTIBILE: prendilo ORA!

POPOMAN Metro Laser è un metro molto utile e facile da usare, adatto per professionisti ma anche per quanti si dedicano a lavoretti in casa. Comodo LCD con retroilluminazione per poter visualizzare il risultato anche lavorando in contesti bui o con scarsa luce. Approfitta del coupon del 40% applicando una semplice spunta. Altri sconti aggiuntivi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Scopriamo altri vantaggi del metro elettronico Popoman: con la batteria da 370 mAh e porta di ricarica di tipo C misura fino a 8000 volte con una carica completa. In questo modo non dovrai cambiare sempre le batterie.

Il dispositivo di misurazione laser misura distanze fino a 60 m con un'imprecisione di misurazione di ±2 mm. Il pulsante con un clic sblocca le unità m/ft /in /ft+in. Con un clic è possibile selezionare liberamente il punto di partenza dal bordo anteriore o posteriore del dispositivo.

Due punti di riferimento consentono di trovare facilmente la direzione orizzontale per rendere le misurazioni dell'angolo più accurate.

Vanta 6 funzioni di misurazione e così potrai misurare facilmente le distanze, calcolare l'area e il volume. Potrai ottenere la misura indiretta (Pitagora) e il perimetro e l'area del muro.

La resistenza alla polvere e all'acqua IP54 garantisce la massima protezione anche in condizioni di lavoro difficili.

Oltre al succitato coupon, potrai risparmiare ulteriormente del 3% se ne acquisti 2 o più.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?

JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti oggi su