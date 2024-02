Nella metropolitana di Londra un'IA ha controllato tutti i passeggeri per un anno

Sta facendo molto discutere nel Regno Unito un rapporto pubblicato da Wired riguardante un’intelligenza artificiale sperimentale che sarebbe stata usata nella metropolitana di Londra per controllare tutti i passeggeri e tracciarne ogni movimento o comportamento sospetto.

Secondo quanto riferito da Wired, e riportato da Il Corriere della Sera, per l’IA sarebbero stati effettuati test conclusi nel settembre 2023, ad un anno dal lancio. Il modello su cui si basava l’intelligenza artificiale sarebbe stato allenato attraverso una serie di telecamere di sicurezza montate nella stazione di Willesden Green che conta 25mila passeggeri al giorno circa. Il software su cui si basava era in grado di individuare eventuali comportamenti sospetti con conseguente notifica inviata sugli iPad e PC dei dipendenti di turno.

L’aspetto interessante della vicenda è rappresentato dal fatto che l’intelligenza artificiale si basava su una serie di algoritmi in grado di rilevare specifici comportamenti che potrebbero richiedere l’attenzione immediata delle autorità: non si parla solo di accesso non autorizzati, ma anche l’eventuale necessità di assistenza per le persone, problemi di salute, oggetti incustoditi ed ovviamente comportamenti criminali.

Durante i test l’IA ha inviato al personale oltre 44mila notifiche, di cui 26mila per clienti che non avevano pagato il biglietto. L’addestramento relativo al riconoscimento delle armi però si è rivelato essere più complicato: in questo caso sono state organizzate delle sessioni specifiche, a cui hanno partecipato gli agenti di Polizia durante la notte (quando la stazione era chiusa) e che sono consistiti nell’allenamento al riconoscimento di machete, pistole ed eventuali segnali di aggressione. I risultati però non sono stati soddisfacenti, al punto che Transport For London è stata costretta ad accettare di essere “impossibilitata a individuare con successo le aggressioni”.

Ovviamente, un progetto di questo tipo ha provocato non poche perplessità sulla privacy, dal momento che i cittadini e passeggeri che transitavano nella stazione in questione non sono stati informati dei test. Non è chiaro se in futuro saranno condotte anche prove, magari in altre stazioni. Nell’Unione Europea tecnologie di questo tipo sono vietate ma il Regno Unito ha potuto condurre le prove grazie alla Brexit.