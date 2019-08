Si mette un polpo sul viso per una foto 'epica', ma viene morsa e le viene un'infezione

Jamie Bisceglia stava cercando di creare un'immagine memorabile per un concorso fotografico, per tanto, decise di poggiare un polpo sul suo viso e immortalare il momento.

Quando si mise il polpo sul viso però, l'animale affondò il becco nel mento della donna, "non una, ma due volte. Era come un uncino nella mia pelle", ha dichiarato Bisceglia a un giornale locale. La ferita ha sanguinato per 30 minuti ed era molto dolorosa. Dopo due giorni, la donna aveva difficoltà a deglutire, oltre a mostrare un forte gonfiore del viso, della gola e delle braccia.

Il cefalopode era un polpo gigante del Pacifico (Enteroctopus dofleini) o un polpo rosso del Pacifico (Octopus rubescens), ha affermato Sandy Trautwein, vice presidente della zootecnia presso l'Acquario del Pacifico a Long Beach, in California.

Sebbene i corpi dei polpi siano morbidi e disossati, hanno becchi duri fatti di chitina, la stessa sostanza che compone gli esoscheletri degli artropodi come insetti, ragni e crostacei, afferma Trautwein. "Un becco di polpo è simile al becco di un pappagallo ed è incorporato in un forte tessuto muscolare chiamato massa buccale".

Dopo che un polpo cattura le prede con le sue braccia, usa il becco per sfondare il guscio duro del malcapitato. "Una volta che c'è un buco nel guscio, i polpi iniettano la saliva velenosa nella loro preda per paralizzarla o ucciderla", dice Trautwein.

Questo veleno contiene neurotossine che causano la paralisi. La saliva del polpo del Pacifico contiene proteine che paralizzano o uccidono la preda. Altre invece, dissolvono il tessuto e lo scompongono "in una forma gelatinosa".

I morsi dei polpo possono causare sanguinamento e gonfiore nelle persone, ma solo il veleno del polpo dagli anelli blu (Hapalochlaena lunulata) è mortale per l'uomo. Questi affascinanti animali non attaccano l'uomo generalmente e si difendono solo se minacciati.

"Gli animali selvatici sono imprevedibili e dovrebbero essere rispettati", conclude infine Trautwein.