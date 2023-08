Si mette nel reggiseno e porta la sopravvivenza da tumore al seno al 98%

Si tratta di uno scanner a ultrasuoni che può essere inserito nel reggiseno per diagnosticare precocemente il tumore della mammella. Scopriamo quella che potrebbe essere una reale rivoluzione nel mondo della medicina e non solo.

Oramai lo sappiamo. Come abbiamo visto l’IA può studiare i tumori al cervello direttamente in sala operatoria, dimostrando quanto sia importante l’utilizzo della tecnologia in campo medico. Oggi scopriamo invece un particolare scanner in grado di salvare probabilmente milioni di vite.

Ve lo diciamo subito: i risultati sono stati talmente importanti, da essere prontamente pubblicati sulla prestigiosa rivista Science Advances, direttamente dai ricercatori del celebre Massachusetts Institute of Technology (Mit) negli Stati Uniti.

L'idea nasce grazie alla ricercatrice Canan Dagdeviren, che ha visto morire una sua familiare a soli 50 anni per colpa di un tumore della mammella diagnosticato purtroppo in ritardo.

Come potete osservare nel link in calce, parliamo di uno strumento realizzato attraverso una stampante 3D e poco più spesso di un cerotto, che si adatta perfettamente alla forma del seno. Inoltre, lo scanner inserito al suo interno può essere spostato in ben sei posizioni differenti. In base alle diverse necessità, è anche possibile ruotarlo completamente al fine di acquisire immagini da diverse angolazioni.

Fino ad ora è stato testato esclusivamente su una signora di 71 anni con diverse cisti mammarie, ma i risultati appaiono da subito decisamente incoraggianti. Il dispositivo è infatti riuscito a produrre delle scansioni dalla risoluzione paragonabile addirittura a quella delle comuni sonde ecografiche.

Ha inoltre dimostrato di essere in grado di individuare delle formazioni dalle dimensioni di appena tre millimetri fino ad una profondità di otto centimetri. Parliamo dunque delle canoniche dimensioni dei tumori nei primi stadi.

Oggi il tumore al seno fa meno paura, ciononostante, considerando le ancora tante diagnosi avvenute con grave ritardo, appare fondamentale adoperare tali strumenti che riescono addirittura ad aumentare il tasso di sopravvivenza fino al 98%.