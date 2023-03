Mette la zuppa di manzo in frigo e diventa blu, microbiologa indaga sul motivo

Essere microbiologi ha i suoi vantaggi. Recentemente sul web è spopolata la storia di un assistente professoressa di scienze biologiche, presso la California State University San Marcos, che ha scoperto che la zuppa di manzo che teneva nel suo frigorifero era diventata improvvisamente blu. Poiché aveva tutti i mezzi per farlo, ha studiato il motivo.

Quale contaminante avrebbe potuto far cambiare colore alla zuppa? Incredibilmente, il web si è interessato fin da subito alla vicenda, chiedendo foto, campioni, studi scientifici in merito e persino spiegazioni del particolare aspetto della cibaria.

In seguito, la dottoressa Elinne Becket ha recuperato molti altri campioni della zuppa (dopo averla buttata nella spazzatura), che era stata preparata per lei da sua madre. Fortunatamente siamo sicuri che avremo delle risposta esaustive, poiché adesso un team di biologi sta facendo di tutto per risolvere il caso.

È interessante notare che gli scienziati al lavoro hanno scoperto che i microbi nella zuppa potrebbero aver formato delle colonie iridescenti. Attualmente degli utenti su Twitter potrebbero aver indicato alcuni sospetti, tra cui i batteri pseudomonas aeruginosa e Pseudomonas fluorescens, noti per far diventare blu il formaggio.

Attualmente il "mistero" è ancora aperto, e gli addetti ai lavori cercheranno di capire al più presto il motivo di questa inusuale colorazione. E no, non c'entra questo colorante alimentare totalmente blu.