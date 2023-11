Ecco quanto tempo ci metteranno gli alieni a entrare in contatto con gli umani

anni per stabilire un contatto con altre civiltà extraterrestri intelligenti (CETI). Questa stima si basa su due parametri: la probabilità che la vita appaia su un pianeta terrestre e la fase evolutiva della stella ospite in cui nasce la CETI.

Gli scienziati Wenjie Song e He Gao dell'Università Normale di Pechino hanno creato nove scenari, in cui le CETI sono considerate rare o comuni. Se le CETI sono rare, come nell'ordine di 110 in tutta la Via Lattea, una civiltà comunicante potrebbe dover sopravvivere per 400.000 anni prima di ricevere un segnale da un'altra. Nel migliore dei casi, con circa 43.000 CETI, ci vorrebbero almeno 2.000 anni per ricevere il primo saluto cosmico.

Insomma, il paradosso di Fermi non sarà risolto a breve.

La ragione per cui non abbiamo ancora ricevuto un segnale potrebbe essere che la durata della comunicazione umana non è ancora sufficientemente lunga (anche se gli scienziati stanno creando tecnologie per individuare i veicoli alieni). Tuttavia, esiste il cosiddetto "argomento del Giorno del Giudizio", secondo cui la vita delle civiltà è probabilmente autolimitante a causa di molteplici potenziali interruzioni, come problemi di popolazione, annientamento nucleare, cambiamenti climatici improvvisi, comete vaganti, cambiamenti ecologici, ecc.

In alcuni scenari pessimistici, l'umanità potrebbe non ricevere segnali da altre CETI prima della propria estinzione.

Gli approcci probabilistici al Paradosso di Fermi suggeriscono che la nostra attuale ricerca di altre civiltà è ancora molto limitata e potrebbe rimanere tale. Dopotutto, se qualcuno stesse cercando noi, dovrebbe trovarsi in una regione molto piccola della galassia per rilevare effettivamente i segnali della Terra.

Certo, esistono enormi incertezze in queste probabilità, quindi potrebbe esserci una possibilità di comunicare con gli alieni prima piuttosto che dopo.