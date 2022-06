Mettere una barriera tra il Sole per il cambiamento climatico, la pazza idea del MIT

Il cambiamento climatico non è da sottovalutare e, nonostante oggi i suoi effetti siano già visibili, in futuro andrà - molto probabilmente - solo a peggiorare. Le soluzioni sono tante, più o meno attuabili e fantasiose, come l'idea di mettere una barriera tra il Sole e la Terra. Questa pazza ipotesi arriva direttamente dal prestigioso MIT.

Un team di ricercatori, infatti, si è chiesto: "se il cambiamento climatico è già andato troppo oltre, quale potrebbe essere una soluzione di emergenza?". Una di queste soluzioni prevede quello che gli esperti hanno chiamato "geoingegneria solare", campo di ricerca teorico e poco studiato "che mira a riflettere una frazione della luce solare che arriva sulla Terra."

Sostanzialmente gli scienziati propongono, in maniera molto speculativa e sicuramente fantasiosa, di mettere delle "bolle di pellicole trasparenti" tra il Sole e la Terra. "Poiché queste bolle possono essere intenzionalmente distrutte rompendo il loro equilibrio superficiale", afferma il comunicato stampo, "la soluzione di geoingegneria solare sarebbe completamente reversibile e ridurrebbe significativamente i detriti spaziali."

Da cosa sono composte queste bolle? Da una sottile pellicola trasparente di "silicio fuso" e un altro materiale non meglio specificato, posizionate in un punto di Lagrange tra il Sole e la Terra. Si tratta di un'idea sicuramente folle e difficilmente realizzabile ma, così come affermano gli addetti ai lavori, "se deviamo l'1,8% della radiazione solare prima che colpisca il nostro pianeta, potremmo invertire completamente il riscaldamento globale di oggi."

A mali estremi...