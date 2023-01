Mettere il classico menu Start di Windows su Windows 11? Si può fare in pochi passi

Avete aggiornato il vostro PC o laptop a Windows 11 ma il menu Start riprogettato non vi piace? Non preoccupatevi, esistono dei modi per mettere il classico Start di Windows e riabbracciare la tradizione contro il volere di Microsoft. Come si fa? Molto semplicemente, servono degli strumenti esterni.

Il modo più elementare per ritornare al design delle scorse iterazioni del sistema operativo, in realtà, è disponibile di base su Windows 11: basta un click con il tasto destro sulla Barra delle applicazioni, e poi su “Impostazioni della barra applicazioni”. Dopodiché, nella nuova finestra bisogna aperta sul menu “Comportamenti della barra delle applicazioni” e, alla voce “Allineamento barra delle applicazioni”, selezionare l’opzione “A sinistra”. Così facendo, il pulsante Start e le icone collocate centralmente si sposteranno all’angolo sinistro inferiore dello schermo.

Se invece volete tornare proprio al layout della Taskbar pre-riprogettazione, allora dovete affidarvi a servizi open source gratuiti come ExplorerPatcher, disponibile su GitHub e grazie al quale sarà possibile modificare l’intera barra delle applicazioni di Windows 11 dall’area di notifica al menu Start. Per accedervi è necessario visitare il portale GitHub di ExplorerPatcher e scaricare il file ep_setup.exe. Basterà poi seguire le istruzioni su schermo per completare l’installazione, dopo la quale si potrà procedere con l’impostazione dell’app su uno o più monitor.

Altra soluzione a pagamento è Start11, applicazione ideata da Stardock che consente di adattare il menu principale di Windows 11 a quello di Windows 10, ritenuto da molti utenti più user-friendly. Dopo la lunga beta di fine 2021, l’app è arrivata a una versione sufficientemente stabile sebbene senza alcune funzionalità, accessibile alla modica cifra di 5,99 dollari.

Parlando dello stesso sistema operativo, pochi giorni fa molti utenti hanno segnalato malfunzionamenti su PC con CPU AMD Ryzen.