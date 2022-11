Mettere le dita nel naso potrebbe aumentare il rischio di Alzheimer

Quando si sente parlare di Chlamydia, si fa subito riferimento (impropriamente) alle infezioni che attaccano i genitali. Tuttavia, questa grande specie di batteri colpisce in differenti regioni del corpo, sia umane che animali. Ad esempio, conosciamo la C. pneumoniae che bersaglia le vie respiratorie, compreso il naso.

Ciò che allarma gli scienziati è la possibilità che il microbo raggiunga il cervello dal naso. Se vi sembra uno scenario catastrofico alla Fantozzi, vi sbagliate di grosso: il professor James St John, della Griffith University, ha eseguito una serie di esperimenti con C. pneumoniae sui topi e ha constato che il naso è una via chiave per l’infezione del cervello.

“Siamo i primi a dimostrare che la Chlamydia pneumoniae può salire direttamente nel naso e nel cervello dove può scatenare patologie che assomigliano al morbo di Alzheimer”, spiega l’esperto in una dichiarazione. “L'abbiamo visto accadere in un modello murino e le prove sono potenzialmente spaventose, anche per gli esseri umani”.

Badate bene a cadere in preda al panico, lo stesso St. John riconosce che il lavoro ha bisogno di uno studio su campioni umani, per tirare le somme. Nei topi, il batterio si diffonde dal naso ai nervi olfattivi e al cervello in circa 72 ore. I sintomi associabili al morbo di Alzheimer si sono palesati entro 7-28 giorni dall'introduzione del batterio.

Noi esseri umani, inoltre, godiamo di un’ottima difesa batterica, costituita dalla colonia di peli nasali che bloccano questi intrusi. “Mettersi le dita nel naso e strapparsi i peli non è una buona idea. Non vogliamo danneggiare l'interno del nostro naso e queste azioni possono farlo”.

Giusto per non farcene mancare nessuna, C. pneumoniae può provocare asma e aumentare il rischio di cancro ai polmoni. La presenza del batterio nel liquido cerebrospinale di pazienti con sclerosi multipla potrebbe rappresentare uno di quei “segnali” che inducono il sistema immunitario ad attaccare il sistema nervoso.

Insomma, togliersi le dita dal naso non è solo buon costume, ma anche una garanzia di sopravvivenza in più. Rimanendo in tema, conoscete la storia del ragazzo con il naso tappato da otto anni, con un proiettile?