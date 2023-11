Mettere un limite di tempo su Instagram? C'è una semplice opzione

Dopo aver indicato la possibilità di nascondere le Storie Instagram a utenti specifici, è giunto il momento di scendere nel dettaglio di un'altra funzionalità che non esattamente tutti coloro che sono soliti utilizzare il popolare social network di Meta conoscono. Si fa riferimento alla questione del limite di tempo.

Potreste infatti non saperlo, ma è la stessa applicazione ufficiale di Instagram, anche nella versione scaricabile dal Play Store per Android, a mettere a disposizione una possibilità di questo tipo. Quel che potrebbe interessarvi fare, insomma, è avviare Instagram sul vostro dispositivo di fiducia, spostandovi poi sull'icona del profilo (collocata in basso a destra).

Facendo quindi tap sull'icona delle tre righe che trovate in alto a destra, nonché premendo successivamente sulla scheda "Impostazioni e privacy", noterete la presenza dell'area "Come usi Instagram". Ebbene, è proprio in quest'ultima che risiede la voce "Tempo di utilizzo", di cui potreste chiaramente voler fare uso.

Ecco, dunque, che, così facendo, compare a schermo un grafico che mostra la recente media giornaliera di utilizzo dell'applicazione. Se pensate di stare esagerando, potreste voler dare un'occhiata alla sezione "Limite giornaliero", presente in basso. Premendo, infatti, sul relativo riquadro, potrete scegliere di limitare tutto mediante le opzioni "15 minuti", "30 minuti", "45 minuti", "1 ora" e "2 ore". Insomma, adesso sapete anche come limitare il tempo giornaliero trascorso su Instagram, ricevendo un promemoria alla scadenza di quanto prefissato.