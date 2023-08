Mettere Windows 11 su Steam Deck da microSD? Qualcuno ci è riuscito

Mentre in rete circola ormai da mesi la voce secondo cui Microsoft starebbe lavorando a una speciale versione di Windows 11 per Steam Deck, i possessori del gioiellino di Valve non si sono di certo girati i pollici, potendo contare sul fatto che si tratti, di fatto, di un potente PC portatile.

A bordo di Steam Deck troviamo Steam OS, nient'altro che una distribuzione di Linux basata su Debian e pensata per offrire una doppia interfaccia, ovvero una "stanza" principale in cui sperimentare la classica esperienza proposta dalle console e un ambiente desktop fatto e finito, da controllare con il trackpad incorporato e la possibilità di accedere alle cartelle del dispositivo e di installare applicazioni a propria discrezione.

Tuttavia, la stessa Valve ha pubblicato una serie di risorse per chi vuole provare l'esperienza di Windows 11 sul proprio device, nonostante non si tratti della migliore opzione per una console il cui punto di forza è proprio il software ottimizzato ad hoc per offrire prestazioni migliorate.

Tutto il necessario per installare Windows 11 è presente sulla relativa pagina del supporto di Valve ma, come fa notare l'azienda, non è ancora possibile avere il doppio sistema operativo. Alcuni utenti, tuttavia, sono riusciti a eseguire Windows direttamente da MicroSD in modo da eliminare a monte il problema dell'assenza di dual boot e lasciando perfettamente intatto il sistema operativo originale nella memoria SSD integrata.

Prima di procedere, vi suggeriamo di non andare avanti a vostro rischio e pericolo poiché si tratta di operazioni per cui sono necessari esperienza e consapevolezza.

Vi serviranno un PC, una MicroSD, il software ufficiale di Microsoft per la creazione di un supporto di installazione di Windows 11 (Windows 11 Creation Tool), i driver dalla pagina del supporto di Valve e Rufus, tool gratuito per la creazione di una versione "live" di Windows 11 da eseguire dalla vostra scheda di memoria.

Eseguite il Windows 11 Creation Tool e create un'immagine ISO. Dopodiché, inserite la MicroSD nel PC e aprite Rufus. Selezionate l'ISO appena creata e tra le unità di destinazione scegliete la vostra card. Tra le opzioni, scegliete "Windows To Go" e MBR come Partition Scheme.

Completato il processo, inserite la MicroSD e inseritela all'interno di Steam Deck. Spegnete la console e riaccendetela però questa volta tenendo premuto il tasto Volume Giù: entrerete nel Boot Manager di Steam Deck e da qui scegliete di avviare Windows. Purtroppo il sistema si avvierà in modalità "verticale", quindi dovrete finire tutta la configurazione prima di poter cambiare l'orientamento dello schermo.

Una volta configurato correttamente, installate i driver scaricati dal sito ufficiale di Valve e il gioco è fatto. Adesso potrete provare l'ebbrezza di Windows 11 su Steam Deck, con qualche compromesso.