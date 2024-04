Metti in fuga i ladri con la Cam Wired Plus di Amazon in OFFERTA!

Ring Floodlight Cam Wired Plus di Amazon è quel che ci vuole per proteggere casa, negozio o ufficio da ladri e malintenzionati. Monta anche una sirena.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Molto comodo l'audio bidirezionale, così da comunicare anche con il corriere che viene a casa quando non ci sei o parenti e amici che vengono a trovarti.

Produce ottimi video in HD a 1080, anche grazie ai proiettori a LED con luminosità regolabile, quindi la visibilità sarà massima anche di notte e potrai monitorare sempre ciò che accade intorno all'edificio da controllare con la massima visibilità. Se hai bisogno di avvisare gli altri in caso di emergenza, puoi attivare la sirena di sicurezza premendo solo un pulsante.

Grazie alla comoda app Ring, puoi creare, personalizzare e definire le tue zone di movimento per coprire solo le zone che preferisci e ricevere solo le notifiche per gli eventi che ti interessano. Evitando così anche falsi positivi in caso di oggetti o animali in movimento.

Puoi sfruttare ancora di più i tuoi videocitofoni e le tue videocamere Ring con un abbonamento Ring Protect, che ti consente di registrare video, acquisire Istantanee periodiche e usare il Pre-Roll avanzato sul tuo dispositivo.

Compatibile con Alexa.

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?