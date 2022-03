Metti alla prova i tuoi amici con questi 3 indovinelli!

Visto che l'illusione ottica che rivela "quanto sei forte" vi è piaciuta parecchio, ecco a voi un'altra sfida: gli enigmi! Gli enigmi sono rompicapi verbali che, tramite il coinvolgimento del pensiero laterale di chi ci si avventura, portano ad una conclusione non facilmente ravvisabile ad una prima attenzione.

Ne esistono di vari tipi, dalla gamma semplice a seri “rompi cervelli”. Noi ne abbiamo selezionati alcuni, nel caso in cui tu abbia voglia di spendere qualche minuto per mettere alla prova la tua perspicacia. Questi tre grattacapi potrebbero richiedere un po' di sforzo cerebrale per esser risolti, ma sarà una soddisfazione arrivare alla soluzione... Mi raccomando: la risposta leggila solo dopo averci ragionato!

L'indovinello ridondante.

Parlo senza bocca e odo senza orecchie. Non ho corpo, ma vivo con l'aria. Cosa sono?

Questo indovinello mira ad ingannarti, facendoti soffermare su “orecchie” e “bocca”. Il suggerimento sta nel “vento”, che ti incita a pensare in modo ampio ed evitare il letterale.



Risposta: l'eco. Il gioco deve valere l'indovinello.

Tu misuri la mia vita in ore e io ti servo venendo divorata. Sono veloce quando sono magra e lenta quando sono grassa. Il vento è il mio nemico.

Lo scopo degli enigmi difficili è farti spaesare perché sono ricchi di dettagli “distrattori” la cui funzione è depistare il tuo ragionamento. In soccorso giunge, infine, il vento. Cosa mai potrà minacciare, il vento? Aguzza l’ingegno! Ti sei dato una risposta?



Risposta: una candela. Caccia all'indovinello.

Ho città, ma non case. Ho montagne, ma non alberi. Ho acqua, ma niente pesce. Cosa sono?

Questo indovinello mira a confonderti ma presenta anche un grande, potenziale indizio. Il campo semantico coinvolto concerne cose che attribuiremmo a qualcosa di dinamico o paesaggistico, mentre l’attenzione dovrebbe spostarsi sulle cose che mancano: le case, gli alberi e i pesci. Immagina, quindi, qualcosa di inanimato che rispecchi quella descrizione e il gioco è fatto!



Risposta: Una mappa.

Piaciuti gli indovinelli di stasera? Scommettiamo che avete pensato: "ma che stupidaggine!"... E allora che ne dici di fare la prova del nove? Riuscirai a dare una spiegazione a questi cinque paradossi che non ti faranno dormire?