Mettiamoci l'anima in pace, non ci sarà un iPhone 15 ULTRA

Nonostante si parli già di un iPhone Ultra capace di scattare foto spaziali compatibili con Apple Vision Pro, l'headset AR della mela, i tempi potrebbero non essere ancora sufficientemente maturi per l'introduzione di questo naming all'interno della lineup smartphone.

Già osservato lo scorso anno con il lancio di Apple Watch Ultra, si parla già da parecchio tempo di un suo possibile approdo anche nella famiglia iPhone per andare a caratterizzare il modello flagship della società, finora identificato con il nome "Pro Max".

A mettere una "pietra tombale" sul nome iPhone 15 Ultra è stato il solito Mark Gurman di Bloomberg, nella sua solita rubrica dedicata alla mela, ma non è affatto da escludere la sua possibile presenza il prossimo anno durante il keynote di presentazione degli smartphone del 2024, tra cui potrebbe figurare proprio un iPhone 16 Ultra.

Ormai siamo agli sgoccioli. Il keynote di settembre è ormai alle porte e la stessa Apple ha annunciato l'evento Wonderlust in cui, con ogni probabilità, verranno presentate tutte le novità degli iPhone di nuova generazione, dalla Dynamic Island per tutti i modelli al tasto multifunzione personalizzabile, passando per il tanto chiacchierato passaggio al connettore USB Type-C, che manderà in pensione una volta per tutte la porta Lightning proprietaria.