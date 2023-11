Mettono sangue di maiale in ratti anziani e succede qualcosa di incredibile

La ricerca anti-invecchiamento è un costante e una recente scoperta sorprendente emerge dalle profondità dei laboratori scientifici: un team di ricercatori ha svelato una terapia innovativa, un elisir di giovinezza estratto dal sangue di giovani suini, che promette di invertire l'orologio biologico nei ratti.

Yuvan Research, guidata dal ricercatore sull'invecchiamento Akshay Sanghavi e dal genetista dell'Università del Maryland Harold Katcher, ha battezzato questa sostanza E5, e i risultati preliminari sono da capogiro. Iniettato in ratti anziani, E5 ha ridotto l'età epigenetica dei tessuti testati di un impressionante 67,4% in media, come riportato in uno studio sulla rivista GeroScience.

La ricerca, che ha visto la collaborazione di Steve Horvath, noto biogerontologo di UCLA e pioniere nello sviluppo dell'"orologio epigenetico", ha utilizzato sei diverse versioni di questi orologi per valutare l'effetto dell'E5 su vari tessuti dei ratti. I risultati hanno mostrato una riduzione dell'età epigenetica di sangue, cuore e fegato, e un effetto minore ma significativo anche sui tessuti cerebrali.

Oltre agli effetti sui tessuti, i ratti trattati hanno mostrato miglioramenti funzionali, comportamentali e cognitivi. Nonostante l'entusiasmo, un velo di scetticismo rimane (come sempre!). Il passato è costellato di affermazioni audaci nel campo dei trattamenti per la longevità che non hanno trovato conferme pratiche.

Tuttavia, la ricerca su plasma giovane e i suoi potenziali effetti anti-invecchiamento ha attratto l'attenzione per anni, nonostante le controversie e le speculazioni che l'hanno accompagnata. Yuvan ammette che il meccanismo esatto attraverso il quale il sangue giovane esercita questi effetti rimane un mistero. Ciò nonostante, la ricerca continua, alimentando la speranza che un giorno possa essere scoperta la chiave per un invecchiamento più sano e forse, per alcuni, la fonte della giovinezza eterna.

Nel frattempo, si sta creando persino una pillola "anti-invecchiamento".