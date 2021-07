METZ porta i suoi TV in Italia e stringe una partnership con la Juventus

METZ punta sull'Italia. Il marchio di TV tedesco è entrato con forza nel mercato italiano nel 2021 ed ha annunciato una partnership con la Juventus, che segna una nuova cooperazione tra tecnologia e brand sportivi.

Il riscontro ottenuto nel mercato italiano da METZ è stato importante sin da subito. Nel mese di Giugno i prodotti METZ sono entrati nella Top50TV di Amazon. La società teutonica non appena entrata nel mercato italiano ha rilasciato i TV OLED MOC900Z e Flick Free TV MUC7000Z, dotati della tecnologia di protezione degli occhi, il tutto portando ricchi contenuti di intrattenimento ed una tecnologia di qualità dell'immagine che ha conquistato il pubblico più esigente.

"METZ crea soluzioni Smart TV di alta qualità perseguendo gli elevati standard qualitativi, da sempre sinonimo di perfezione tecnica per longevità, affidabilità, qualità di immagine e di suono e semplicità d’uso del “made in Germany”" osserva la società nel comunicato stampa giunto in redazione, in cui viene evidenziato che le più recenti tecnologie degli schermi TV "esaltano immagini e suoni".

Da oggi, quindi, la società entra a far parte della rosa di official partner della Juventus. Non è chiaro però che tipo di accordo abbiano siglato le parti e se riguarderà anche la fornitura degli schermi presenti allo stadio.