Metz presenta il primo TV OLED con curvatura regolabile al mondo

A poco più di quattro mesi dall'arrivo dei TV METZ in Italia, oggi il produttore ha deciso di accendere il Natale con un evento dedicato in un negozio di Vicenza, dove è stata lanciata la promozione natalizia per il TV OLED MOC910.

Il TV OLED, compatibile con Dolby Vision e Chromeleon Extreme 2.0, può essere acquistato a 999 Euro.

Nel corso dell'evento però METZ ha anche confermato il suo ruolo innovativo nella tecnologia e design degli schermi TV, con la presentazione in anteprima italiana del primo TV OLED al mondo con curvatura regolabile dello schermo. SI tratta del W82 che ha ricevuto due premi al CES 2022 nelle categorie "Gaming" e "Video Display".

“Quest’anno Metz ha raggiunto importanti traguardi sul mercato italiano che abbiamo voluto celebrare con un evento con la partecipazione di Fabrizio Ravanelli, legend della Juventus, di cui siamo official partner, che ha consentito ai consumatori di poter vedere da vicino i nostri modelli di TV OLED e l’innovativa tecnologia del televisore W82 che permette di regolare facilmente la curvatura dello schermo per una visione sempre di più personalizzata, coinvolgente e straordinaria ” commenta Matteo Ricci Country Manager di Metz, anche riferendosi alla presenza della leggenda ed ex attaccante della Juventus, Fabrizio Ravanelli, all'evento.