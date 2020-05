Il miagolio di uno dei più piccoli gatti selvaggi del mondo vi lascerà senza parola

Conosciuto con il nome di kodkod (Leopardus guigna) si tratta del più piccolo felino delle Americhe, nonché quello dalla distribuzione più limitata, poiché è originario delle foreste temperate nel Cile centrale e meridionale e dell'Argentina occidentale. Recentemente, un video del National Geographic rivela il tenero verso dell'animale.

L'animale pesa tra i 2 e 3 chilogrammi, i loro corpi sono lunghi fino a circa 52 centimetri e le loro code raggiungono una lunghezza di 25 centimetri, secondo l'Animal Diversity Web (ADW). Questi piccoli gatti hanno grandi zampe e artigli, molto importanti perché li aiutano ad arrampicarsi sugli alberi dei loro habitat.

Attualmente, l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) inserisce il kodkod tra le specie vulnerabili, dato che il numero di esemplari adulti, già inferiore alle 10.000 unità, è tuttora in diminuzione a causa della deforestazione e della diminuzione delle prede. L'animale, inoltre, fa parte della 10.000esima specie fotografata per il National Geographic Photo Ark, un database di ritratti di animali che celebra la biodiversità globale.

Con tutte queste immagini, il progetto spera non solo di creare una registrazione visiva della biodiversità, ma anche di sensibilizzare le persone con le specie in via di estinzione e vulnerabili che sono minacciate dall'attività umana. "È il contatto visivo che fa muovere le persone", afferma infine il fotografato del felino e di molti altri animali del National Geographic Photo Ark, Joel Sartore. "Coinvolge i loro sentimenti di compassione e il desiderio di aiutare."