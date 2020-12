Questa è Micene, l'antica città greca che si pone fra leggenda e realtà

L'antica città di Micene fu uno dei più importanti centri dove la cultura greca classica pose le sue radici. La sua importanza storica spesso la si fa coincidere anche con quella mitologica, perché si crede che fu il luogo di nascita di alcuni importanti personaggi dell'Iliade. Cerchiamo di capire, quindi, il suo valore culturale e storico.

Parlare di questo centro urbano pensando solo alle sue radici greche sarebbe scorretto. L'origine del nome "Micene", infatti, pone le sue fondamenta in qualche possibile popolazione indo-europea che occupò l'area del Peloponneso intorno al Neolitico.

Se, invece, si dovesse seguire la mitologia greca, allora il nome deriverebbe dalla forma del cappuccio della guaina della spada del suo fondatore, Perseo - o dal fatto che avesse raccolto un "fungo" ("micene", appunto) nel luogo in cui la città si sarebbe eretta.

Questo centro urbano cominciò a diventare una potenza mediterranea durante l'Età del Bronzo - contrapposta, fino alla caduta definitiva dell'egemonia dell'isola di Creta, a quella dei cretesi.

Per gran parte di questo periodo Micene divenne un importante centro politico-economico e, soprattutto, militare. Questo è stato possibile ipotizzarlo grazie alla scoperta di massicce fortificazioni sparse intorno alla città e all'archeologia funeraria, che è riuscita ad individuare svariate tombe di possibili soldati con ricchi corredi al loro interno.

Si pensa, infatti, che intorno al 1350 a.C. Micene fosse riuscita a raggiungere 30 mila abitanti per un'area di 32 ettari di terra.

Per la grandezza sbalorditiva, rispetto a quello che fino a quel momento si era conosciuto nell'Europa orientale, lo stile architettonico che caratterizzò la città venne definito "ciclopico" - perché i blocchi rocciosi per costruire i monumenti erano talmente grandi che solo dei giganti avrebbero potuto muoverli.

Molte delle "ville" dei grandi signori si potevano trovare all'esterno delle mura e si pensa che, fra queste, vi fosse persino un'area dove visse e venne sepolto il vittorioso re omerico Agamennone, fratello di Menelao (colui che aveva sposato Elena) - per il quale mosse una guerra decennale contro Troia dopo che la cognata fuggì col suo amato, Paride.

Proprio in questa città Heinrich Schliemann, nel XIX secolo, trovò il tanto discusso Tesoro di Priamo, tra cui è compresa anche la Maschera di Agamennone.

Tuttavia, come mostrano gli scavi archeologici, a partire dal 1200 a.C. la civiltà micenea cominciò a crollare in quello che viene definito "collasso dell'età del bronzo". Questo avvenne a causa dei Dori e dei misteriosi popoli del Mare, che distrussero gran parte delle città del dominio miceneo (compresa Micene, che venne data alle fiamme) e uccisero centinaia di persone.

Il tasso demografico, fra guerre, epidemie, crisi economiche e climatiche (i fattori del crollo della civiltà micenea non sono ancora chiare nel mondo accademico), cominciò a crollare.

I pochi che rimasero si unirono probabilmente ai Dori e Micene, al contrario di altre città, come Atene o Corinto, non riuscì più a rifiorire come un tempo - anche se continuò ad essere abitata. Si pensa che, durante l'età greco-romana, si ridusse ad un piccolo borgo dove vi vivevano poche persone, la maggior parte intorno a quella che doveva essere la Tomba di Clitennestra, il personaggio omerico che uccise suo marito Agamennone al ritorno dalla guerra di Troia.