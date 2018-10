Michigan: contadino scopre che il suo fermaporte è un meteorite da 100.000 dollari

Avete presente quando vi dicono che potreste avere in casa un tesoro? Ebbene, un abitante del Michigan ce l'aveva sul serio: il suo fermaporte era in realtà un meteorite da 100.00 dollari. Vediamo assieme l'interessante storia, fatta emergere dalla Central Michigan University.

In particolare, stando a quanto riportato dal blog ufficiale della succitata università e dai colleghi di Gizmodo, l'uomo, che ha chiesto di rimanere anonimo, avrebbe trovato il meteorite nel 1988, quando ha acquistato una fattoria a Edmore, nel Michigan, a circa 30 miglia a sud-ovest di Mount Pleasant. Ebbene, mentre stava visitando la sua nuova proprietà, il contadino avrebbe chiesto all'ormai ex proprietario che cosa fosse la roccia da circa 22 libbre (circa 10 kg) che utilizzava come "fermaporte" per il capanno.

Già allora, il "vecchio" proprietario disse al contadino che si trattava di un meteorite, dicendo di averlo visto scendere assieme a suo padre in una notte negli anni '30 e dichiarando che aveva fatto un rumore molto forte quando era avvenuto l'impatto. Il mattino seguente, scoprirono che si era formato un cratere e raccolsero il meteorite, che stando alle ricostruzioni era ancora "caldo".

L'ex proprietario disse al contadino che poteva tenerlo, visto che aveva acquistato la sua fattoria. Tuttavia, l'uomo non credette per molti anni a quella storia, pensando che si trattasse di una bufala messa in atto solamente per convincerlo ad acquistare definitivamente la proprietà.

Per questo motivo, il contadino ha deciso solamente recentemente di far analizzare la roccia dalla Central Michigan University, scoprendo che in realtà l'ex proprietario non aveva raccontato una storiella e che il suo fermaporte era proprio un meteorite, dal valore di 100.000 dollari per giunta.

Stando a quanto fatto sapere dalla succitata università, il meteorite sarebbe composto dall'88% di ferro e dal 12% di nichel. Questo, stando a quanto verificato dai ricercatori, significa che esso vale più o meno 10 dollari al grammo, che moltiplicati per 10 kg fanno all'incirca 100.000 dollari, per l'appunto.

Insomma, per una volta è stato un contadino a ritrovarsi una vera e propria fortuna in casa.