Per Michio Kaku tra 80 anni gli scienziati proveranno la 'Teoria del tutto'

La teoria del tutto è un'ipotetica teoria che riuscirebbe a spiegare e riunire tutti i fenomeni fisici dell'universo (fisica classica, meccanica quantistica e relatività generale) in un solo modello.

Il fisico teorico Michio Kaku è uno degli scienziati che sta cercando di unificare tutte queste leggi, apparentemente disconnesse tra loro, in una (la stessa impresa che tentò di portare a termine anche Albert Einstein), e circa una settimana fa, partecipando ad una discussione su Reddit, il fisico ha affermato che gli scienziati la scopriranno nel 2100.

Sul topic aperto sul popolare social, Michio Kaku ha partecipato ad una sessione di "Ask Me Anything". Qui un'utente gli ha poi chiesto di quale potrebbe essere "la cosa più affascinante che potremmo essere in grado di vedere nella nostra vita?" e la risposta non si è fatta attendere. Una delle scoperte maggiori che potrebbero essere fatte, secondo il fisico, riguarda, per l'appunto, la teoria del tutto, "Penso che in questo secolo la 'teoria di tutto' sarà dimostrata".

Ma Michio Kaku si aspetta anche molte altre cose entro quell'anno, ad esempio la costruzione di una rete di interconnessione cerebrale, una nave che viaggerà verso le stelle vicine, la scoperta dei geni che controllano l'invecchiamento, e i primi segni di una civiltà aliena.

Sicuramente una visione ottimistica di quello che potrebbe essere il futuro e, se almeno la metà delle cose che ha affermato il fisico si verificassero, si prospetta una grande era per la scienza in arrivo.