Questo micro-robot potrebbe essere utilizzato per "lavorare" all'interno del nostro corpo

Con l'avanzare della robotica, in modo direttamente proporzionale aumenteranno anche i modi in cui si potranno utilizzare queste nuove tecnologie. Come ad esempio l'ultimo prototipo dei ricercatori della Georgia Tech: piccoli robot che potrebbero essere capaci di tenere sotto controllo il nostro corpo dall'interno.

Ci sono tantissime sfida che metteranno alla prova i ricercatori sul funzionamento di questi dispositivi. Tuttavia, sembra che il problema dell'alimentazione sia stato risolto. Non si possono attaccare semplicemente delle batterie, per questo i micro-robot si muoveranno usando la vibrazione.

Ai piedi del robot sono state messe delle piccole setole inclinate per muoversi in direzioni specifiche in risposta alle vibrazioni, generate da diversi dispositivi capaci di emettere ultrasuoni.

I robot, costruiti in piombo-zirconato di titanio, hanno una lunghezza di soli 2 millimetri, pesano 5 microgrammi e possono muoversi ad una velocità di 8 millimetri al secondo. Attualmente però il dispositivo costruito dalla Georgia Tech non è molto utile nella sua forma attuale.

Il piccolo robot può infatti muoversi in una sola direzione e non trasporta alcun carico utile. La questione del movimento potrebbe essere risolta impostando frequenze differenti in base alla direzione, tuttavia i creatori sperano di sviluppare dei microbot in grado di saltare o nuotare.

L'idea finale è quella di sviluppare bot non invasivi e capaci di risolvere problemi di salute dall'interno del nostro corpo o esseri usati per realizzare imprese più semplici: come il monitoraggio delle condizioni ambientali e lo spostamento di oggetti di piccole dimensioni.