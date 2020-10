I microbi sono capaci di 'sfidare' le leggi dell'evoluzione, ecco in che modo

In quasi tutti gli esseri viventi l'evoluzione e l'adattamento sono guidati dal trasferimento genico verticale. In poche parole, si tratta di un processo comune che si verifica tra gli organismi correlati. I genomi sono passati da una generazione a quella successiva, da padre in figlio. Per i batteri, però, non funziona in questo modo.

Loro utilizzano quello che viene chiamato trasferimento genico orizzontale (o trasferimento genico laterale), un meccanismo in cui il materiale genetico viene trasferito tra organismi non correlati. Lo studio, pubblicato sulla rivista PNAS, rivela nuove intuizioni sulla diffusione di batteri resistenti agli antibiotici. In che modo?

I geni che consentono ai batteri di sopravvivere agli antibiotici si trovano comunemente negli ospedali, nelle fognature e nelle fattorie, poiché questi luoghi sono esposti agli antibiotici a causa dell'attività umana. Tuttavia, diversi batteri - con una resistenza agli antibiotici - vengono trovati in luoghi non esposti agli antibiotici, come le foreste.

La preoccupante comparsa di questi geni ha visto la resistenza agli antibiotici più che raddoppiare negli ultimi 20 anni. Così, gli esperti hanno tenuto dei batteri sensibili agli antibiotici in un laboratorio, non esposti direttamente a queste sostanze, ma che si trovavano insieme a dei batteri resistenti. Grazie al trasferimento genico orizzontale, gli esperti hanno scoperto che i geni di resistenza agli antibiotici si stavano diffondendo nelle popolazioni.

"I batteri (e il loro DNA) vengono costantemente trasportati attraverso grandi distanze dal vento, dall'acqua, dagli animali e dagli esseri umani", ha dichiarato a IFLScience l'autore dello studio, il dott. Mike McDonald. "Quando i batteri, o il DNA dei batteri, vengono spostati, offre un'opportunità per il trasferimento genico orizzontale".

Gli esperti, in sostanza, hanno scoperto che i geni antibiotici possono stabilirsi in condizioni di crescita anche senza antibiotici e anche quando non conferiscono un beneficio, purché vi sia un sufficiente trasferimento genico orizzontale e il costo del gene non sia troppo alto. "I nostri risultati sottolineano l'importanza di un'attenta gestione degli antibiotici e della sorveglianza per monitorare la prevalenza dei geni di resistenza agli antibiotici", afferma infine l'autore dello studio.