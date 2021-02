Ci sono alcuni microbi e muffe della Terra che potrebbero sopravvivere su Marte

Secondo una nuova ricerca degli scienziati della NASA e del Centro aerospaziale tedesco (DLR), alcuni microbi terrestri (e la muffa nera) potrebbero sopravvivere alle condizioni ostili sulla superficie marziana.

La ricerca potrebbe migliorare la nostra comprensione della sopravvivenza della vita della Terra su un pianeta diverso e potrebbe avere implicazioni anche per le future missioni spaziali. In un esperimento, i ricercatori hanno inviato microrganismi nella stratosfera, il secondo strato principale dell'atmosfera terrestre sopra lo strato di ozono (che rappresenta più da vicino le condizioni su Marte).

Utilizzando un pallone meteorologico il contenitore, soprannominato MARSBOx (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes experiment), è stato mantenuto sia alla pressione marziana che riempito con atmosfera marziana artificiale. Alcuni strati erano schermati dalle radiazioni, mentre altri no.

"Alcuni microbi, in particolare le spore del fungo della muffa nera, sono stati in grado di sopravvivere al viaggio, anche se esposti a radiazioni UV molto elevate", ha affermato la microbiologa Marta Filipa Cortesão, prima autrice congiunta dello studio pubblicato sulla rivista Frontiers in Microbiology. "Con missioni a lungo termine con equipaggio su Marte, dobbiamo sapere come sopravviverebbero i microrganismi associati all'uomo sul Pianeta Rosso, poiché alcuni potrebbero rappresentare un rischio per la salute degli astronauti", continua Katharina Siems del DLR.

Recentemente su Marte è arrivato Perseverance, il rover della NASA.