Questi microbi sotterranei sono identici a 175 milioni di anni fa

I microbi della specie Candidatus Desulforudis audaxviator (CDA) sembrano essere uguali a 175 milioni di anni fa, quando sulla Terra esisteva ancora il supercontinente Pangea. L'incredibile ricerca è stata pubblicata sul The ISME Journal e questi organismi sono stati in quella che gli scienziati chiamano "stasi evolutiva".

Il Candidatus Desulforudis audaxviator è, in poche parole, l'unico fossile microbico vivente sotterraneo conosciuto. Questi microbi sono stati scoperti per la prima volta nel 2008, a 2,8 chilometri sotto la superficie terrestre, nelle acque sotterranee di una miniera d'oro in Sud Africa. Come fanno a vivere? Attuano la cosiddetta "chemiosintesi", ovvero traggono la loro energia dalle reazioni chimiche.

A differenza della maggior parte della vita sulla Terra, infatti, il batterio non si basa né sulla luce solare né su altri organismi per la sua sopravvivenza. Così gli esperti, incuriositi, hanno deciso di sapere di più sulla creatura, trovando in tutto 126 microbi da tutti e tre i continenti del nostro pianeta. Il team ha confrontato i genomi e ha scoperto che i microbi nei tre continenti erano quasi identici.

Come hanno fatto ad essere così simili? Visto che vivono tutti in profondità e a svariati chilometri tra loro? "La migliore spiegazione che abbiamo al momento è che questi microbi non sono cambiati molto da quando le loro posizioni fisiche si sono separate durante la disgregazione del supercontinente Pangea, circa 175 milioni di anni fa", afferma Ramunas Stepanauskas del Bigelow Laboratory for Ocean Sciences nel Maine. "Sembrano essere fossili viventi di quei giorni. Sembra una cosa abbastanza folle e va contro la comprensione contemporanea dell'evoluzione microbica".

Non si pensava che una cosa del genere potesse esistere davvero e, tutte le possibili teorie sulla "stasi evolutiva", sono state sempre viste come "difficili". Insomma, sicuramente una scoperta che potrebbe farci riconsiderare diversi punti di vista... soprattutto sull'evoluzione della vita del nostro pianeta.