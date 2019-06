Microcomputer wireless con IA nel cuore, l'intervento al Gemelli di Roma

Vectorious ha annunciato la sperimentazione clinica internazionale di V-LAP, un microcomputer wireless progettato per il monitoraggio cardiaco. Anche in Italia è arrivato il progetto, che si prefissa l'obiettivo di migliorare la vita delle persone affette da insufficienza cardiaca: il primo intervento nel nostro paese è stato effettuato a Roma.

L'equipe del professor Filippo Crea, del Policlinico Gemelli di Roma, ha completato con successo l'impianto del dispositivo su un paziente ultrasettantenne affetto da scompenso cardiaco. Questa nuova tecnologia potrà aiutare a migliorare la qualità della vita di coloro che soffrono d'insufficienza cardiaca, oltre che ridurre il numero di ospedalizzazioni.

“Se il trial darà risultati positivi, si tratta - spiega il professor Crea - di un potenziale balzo in avanti nell’ambito della telemedicina e della medicina personalizzata”.

Il dispositivo è stato inserito nel setto interatriale e consente di raccogliere e fornire alla massima velocità dati molto accurati 24/7. Il sensore non è alimentato da alcuna batteria e può funzionare per l'intera vita del paziente. La carica avviene da remoto dall'esterno e trasmette in modo wireless le informazioni sull'attività cardiaca del paziente direttamente ai medici dell'ospedale, che possono analizzare rapidamente i tracciati.

L'intervento è mininvasivo e richiede al massimo un'ora. I dati vengono analizzati tramite l'utilizzo di un sistema d'intelligenza artificiale e machine learning che permettono ai medici di intervenire in fase precoce oltre che rilevare intervento critici ed aiutare i pazienti a raggiungere uno stato soddisfacente di equilibrio e sicurezza.