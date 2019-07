I microfoni quantici possono rivoluzionare la tecnologia dei computer quantici

Alcuni ricercatori della Stanford University hanno sviluppato una specie di microfono quantistico che, dotato di una elevata sensibilità, riesce a misurare singole particelle di suono note come Fononi.

Ma cos’è un Fonone? È una quasiparticella (l’insieme della particella singola e della circostante nuvola costituita da altre particelle che sono state trascinate via durante il suo moto) che descrive un quanto (una quantità ben definita e indivisibile di energia) di vibrazione all’interno di un reticolo cristallino rigido.

Ma quali sono gli utilizzi di un simile microfono? E’ lo stesso direttore del progetto, Amir Safavi-Naeini, a ipotizzarne gli usi futuri: “Prevediamo che questo dispositivo consentirà la creazione di nuovi tipi di sensori quantici, trasduttori e dispositivi di memorizzazione per future macchine quantiche".

Spesso i Fononi possono manifestarsi come suono o calore e trasportano una energia di dieci trilioni di miliardi di volte più piccola dell’energia necessaria per mantenere una lampadina accesa per un secondo.

Da qui la difficoltà, almeno fino ad oggi, di misurare l’energia di un singolo fonone.

Il microfono quantico utilizza risonatori (un corpo elastico cavo) super raffreddati, tanto piccoli che si possono vedere solamente con un microscopio elettronico e che agiscono come uno specchio che, invece di riflettere un’immagine, riflette un suono.

A differenza dei fotoni, i fononi sono più facili da maneggiare e una applicazione “immediata” è quella di utilizzarli per i dispositivi di memoria dei computer quantici.

I fononi permetterebbero, infatti, data la loro facile maneggiabilità, di fare in modo che i computer quantici risultino più compatti ed efficienti.