Microfono Elgato Wave:3 finalmente in OFFERTA: solo per poche ore

Elgato Wave:3 è un microfono professionale con tante funzioni. Come la registrazione della voce nitida e dettagliata e la possibilità di gestire il microfono comodamente dal proprio smartphone tramite App Wave Link, che ti consente di ottenere fino ad altre 8 sorgenti, in più crea due mix indipendenti.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Oggi puoi acquistarlo con il 14% di sconto, quindi lo pagherai solo 129,99€ euro. Perché ne vale la pena? Oltre a quanto detto, ricordiamo che monta un Converter da analogico a digitale a 24-bit/96 kHz, per qualità audio per trasmissioni professionali.

Come non menzionare poi la Tecnologia Clipguard proprietaria, la quale impedisce distorsioni virtuali. Il microfono vanta circuiti di qualità superiore: trasmissione audio continua per l'intera sequenza dei segnali.

Tanti gli utilizzi a cui si presta: per streaming, podcast, gaming e home office.

Otterrai anche un software di mixaggio gratis, plug-in per effetti audio.

Infine, ricordiamo che vanta anche la funzione anti-distorsione, il plug ’n play molto comodo. Compatibile per Mac e PC.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!