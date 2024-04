Microfono con modello polare cardioide unidirezionale a un prezzo SCHOCK!

NZXT Capsule AP-WUMIC-B1 Microfono USB è l'arma vincente per gli influencer sia in ambito gaming che di altri settori, poiché riproduce un suono chiaro e cristallino, abbattendo i rumori di fondo indesiderati. Dunque per dirette streaming professionali e ad alto livello. Offerta a tempo: sconto del 32% che porta il prezzo a 69,90 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Lo schema polare cardioide unidirezionale garantisce un rumore di fondo minimo. La capsula interna è sintonizzata per il parlato in un ambiente di gioco, ottimizzando la chiarezza vocale.

L'incredibile tecnologia di conversione analogico-digitale garantisce che la voce sia la migliore possibile nella lobby.

Non ti serviranno supporti come viti, rondelle o incastri per posizionare la capsula su un braccio. Il montaggio interno antiurto elimina infatti la preoccupazione di urtare il microfono contro la scrivania durante la partita.

Tra le caratteristiche tecniche troviamo il Modello polare cardioide unidirezionale e un Pickup vocale ad alta risoluzione.

Ecco cosa otterrai nella confezione: Cavo da USB-C a USB-A, adattatore per filettatura del microfono (lunghezza 32 mm). Da maschio 1/4" a femmina 3/8", coperchio a sgancio rapido del supporto. Il microfono è di colore nero.

Ricordiamo ancora una volta l'offerta: sconto del 32% che porta il prezzo a 69,90 euro.

