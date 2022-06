Un micrometeorite ha colpito il James Webb Telescope: c'è da preoccuparsi?

Il mese scorso, tra il 23 e il 25 maggio, uno degli specchi che compongono il James Webb Space Telescope è stato colpito da un "micrometeoroide" imprevisto. Lo scontro con la piccola particella di roccia spaziale, solitamente di peso inferiore ad un grammo, è un "evento puramente casuale ma inevitabile" che i tecnici hanno messo in conto.

Secondo quanto affermato dalla NASA, il telescopio potrà continuare a funzionare normalmente, infatti "dopo le valutazioni iniziali, il team ha scoperto che il telescopio sta ancora funzionando ad un livello che supera tutti i requisiti della missione, nonostante un effetto marginalmente rilevabile nei dati".

"Le sue prestazioni sono ancora ben al di sopra delle aspettative e l'osservatorio è pienamente in grado di eseguire le operazioni scientifiche per cui è stato progettato", ha aggiunto un portavoce dell'agenzia spaziale statunitense.

Comprensibile la preoccupazione iniziale, dato che il telescopio, costato alla NASA quasi 10 miliardi di dollari, è tra le piattaforme scientifiche più dispendiose mai costruite, paragonabile al suo predecessore Hubble ed al Large Hadron Collider del CERN.

Ricordiamo che la missione del James Webb è fondamentale per lo studio di pianeti lontani, noti come esopianeti, per determinarne l'origine, l'evoluzione e l'abitabilità, con la prospettiva che potrà donarci "spettacolari immagini a colori" del cosmo già da metà luglio.

La NASA ha comunque rassicurato che gli attacchi di "micrometeoroidi" sono "un aspetto inevitabile del funzionamento di qualsiasi veicolo spaziale" e che "erano previsti durante la costruzione ed il test dello specchio".

Lee Feinberg, uno dei responsabili del progetto Webb presso la NASA Goddard Space Flight Center, ha infatti affermato che "con gli specchi del telescopio esposti allo spazio, ci aspettavamo che impatti occasionali di micrometeoroidi avrebbero potuto mettere in difficoltà le prestazioni del telescopio nel tempo".

La NASA ha quindi ribadito e confermato che l'incontro con il "micrometeoroide" incriminato non è stato il risultato di una pioggia di meteoriti bensì un "evento puramente casuale ma inevitabile".

