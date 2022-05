Micron annuncia SSD Crucial P3 e P3 Plus Gen4 NVMe: alte performance per tutti

Dopo avere interrotto la produzione di RAM Ballistix da gaming, Micron annuncia l'imminente rilascio di due nuove soluzioni di storage consumer, gli SSD Crucial P3 Plus Gen4 NVMe e Crucial P3 NVMe, come parte del suo portfolio.

La linea inedita Crucial P3 Plus sulla carta viene presentata con velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 5000/4200 MB/s, tempi di caricamento e trasferimenti di dati quasi nove volte più veloci degli SSD SATA e fino a 43 per cento più veloce degli SSD Gen3 di riferimento. Nel caso specifico del Crucial P3 Gen3 NVMe si parla invece di velocità di lettura/scrittura fino a 3500/3000 MB/s, tempi di caricamento sei volte più veloci degli SSD SATA e più di venti volte più veloci degli hard disk drive (HDD). In generale, si tratta di un upgrade di 45 punti percentuali nelle performance rispetto alla generazione precedente.

L’utilizzo migliore sarà, ovviamente, per il gaming e l’utilizzo aziendale dove risultano necessari l’avvio veloce delle app, trasferimento e download di dati alla velocità più alta possibile e lavori ove più risorse si hanno a disposizione, meglio è.

Con la disponibilità anticipata entro la fine dell'estate, i nuovi SSD Crucial P3 Plus e P3 completano così le offerte di SSD interni ed esterni Crucial che includono a oggi P5 Plus, X8, X6, MX500 e BX500. Sia il P3 che il P3 Plus SSD verranno forniti con il software di gestione Crucial Storage Executive per l'ottimizzazione delle prestazioni. Per maggiori dettagli sui prezzi sarà necessario attendere la disponibilità entro la fine dell’estate.

Teresa Kelley, vicepresidente e direttore generale del Commercial Products Group di Micron, ha dichiarato: “Per gli utenti che stavano aspettando di aggiornare i propri PC agli SSD Gen4, l'attesa è finita. Con l'imminente disponibilità del nuovo SSD Crucial P3 Plus, chiunque cerchi SSD ad alte prestazioni può aggiornare allo storage NVMe Gen4 e rendere conveniente il proprio PC a prova di futuro”.

