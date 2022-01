Micron: disponibilità di RAM e SSD a rischio a causa di un lockdown in Cina

Micron Technology, una delle principali produttrici globali di RAM e di SSD, nota per le linee Crucial e Lexar, ha annunciato che la disponibilità di memorie per PC potrebbe presto peggiorare in maniera molto repentina a causa del lockdown imposto dal Governo cinese nella città di Xi'an, metropoli da 13 milioni di abitanti nel centro della Cina.

Micron possiede infatti una catena produttiva nella città, che produce memorie DRAM utilizzate per PC desktop, laptop, smartphone e per la vendita al dettaglio: l'azienda statunitense ha spiegato di aver dovuto chiudere i propri reparti produttivi, manifestando totale solidarietà all'amministrazione cittadina ed al Governo di Pechino per la decisione di imporre la chiusura della città.

A quanto pare, il lockdown di Xi'an è iniziato il 23 dicembre 2021, appena prima di Natale, ma Micron si aspettava che si sarebbe concluso con il nuovo anno. Così non è stato, e la chiusura della città ha comportato una verticale diminuzione degli addetti all'impianto dell'azienda, azzerando l'output di memorie DRAM e il progresso delle ricerche sulle RAM e sugli SSD di ultima generazione. Stando ad alcune vecchie dichiarazioni di Micron, eventi di questo genere potrebbero anche far impennare i prezzi di RAM e SSD nel breve periodo.

La compagnia ha fatto sapere di essere "al lavoro con i fornitori che operano nella regione per rispondere alla sfida [del lockdown]. Le nostre proiezioni indicano che riusciremo ad accontentare sul lungo periodo i clienti, ma nel breve termine sono previsti ritardi nella produzione, almeno finché non attiveremo la rete di fornitori terzi". Micron ha anche detto che continuerà a lavorare insieme ai propri partner, clienti e centri logistici per minimizzare i ritardi sulle consegne di RAM e SSD.

Al momento, l'impianto di Xi'an di Micron sta lavorando sulle memorie NAND di Samsung, che però ha dichiarato che la riduzione delle forniture non dovrebbe comportare problemi di approvvigionamento sul mercato, grazie alle scorte accumulate negli ultimi mesi. Sempre Samsung, tuttavia, avrebbe ritardato il lancio di Samsung Galaxy S22 a causa di alcuni problemi produttivi che, date le ultime indiscrezioni, potrebbero essere legati alla crisi dei semiconduttori.