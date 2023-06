Micron si prepara a presentare le memorie GDDR7: in tempo per le RTX 50?

Mentre con la recensione della RTX 4060 dovremmo essere arrivati per ora in fondo alla lineup di NVIDIA per questa annata, si inizia già a parlare di nuova generazione, che potrebbe cambiare in maniera ancora più radicale le carte in tavola.

Se con Ada Lovelace il team verde ha mostrato le incredibili potenzialità dell'IA con il DLSS3 e Frame Generation, la Serie 50 potrebbe spingersi oltre anche in termini di specifiche.

Non è ancora certo, ma è possibile che con Blackwell NVIDIA possa adottare lo standard GDDR7 per le memorie delle sue schede video. Al netto di ciò, era solo questione di tempo prima che si iniziasse a parlare di una finestra di lancio proprio per la nuova generazione di memorie.

Stando alle ultime dichiarazioni di Micron, l'azienda dovrebbe presentare le sue GDDR7 già nella prima metà del 2024, rendendole disponibili in largo anticipo rispetto al vociferato lancio delle RTX Serie 50.

L'annuncio è arrivato nel corso della riunione con gli investitori sugli utili del Q3 2023 e la compagnia ha spiegato che "stiamo pianificando di presentare i prodotti G7 di nuova generazione sul nostro nodo 1-beta nella prima metà dell'anno 2024". Il nodo verrà poi sostituito nel 2025 con l'1-gamma.

Nel frattempo, a proposito di novità, ricordiamo che il 2024 sarà l'anno di Intel Meteor Lake, una generazione di CPU che si prepara a essere a dir poco memorabile.