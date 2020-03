Le microplastiche causano cambiamenti respiratori e riproduttivi nei pesci

Un nuovo studio ha scoperto che l'esposizione cronica alle microplastiche può causare aneurismi, erosione degli strati superficiali e altri gravi danni alle branchie dei pesci. Inoltre, l'esposizione cronica a queste fibre aumenta la produzione di uova nei pesci femminili.

Le microplastiche sono piccole particelle di materiale che vengono prodotte dall'erosione della plastica. Quando queste fibre vengono liberate, entrano nelle acque reflue e alla fine si accumulano negli oceani, nei fiumi e nei laghi di tutto il mondo. Molti pesci mangiano grandi quantità di fibre ogni giorno ma hanno meccanismi protettivi nell'intestino che sembrano prevenire danni, secondo degli studi.

Lo studio, condotto dalla Duke University, ha però osservato cambiamenti dannosi nei tessuti e nelle cellule causate dall'indigestione di queste microplastiche. Così gli scienziati hanno esposto alcuni pesci ad alti livelli di fibre microplastiche in delle vasche per 21 giorni. In questo tempo, i campioni hanno mostrato aneurismi, membrane fuse e un aumento della produzione di muco nelle loro branchie; ciascuno di questi cambiamenti può influenzare la respirazione dei pesci.

Nel 2016 sono state prodotte quasi 6 milioni di tonnellate di fibre sintetiche come poliestere o polipropilene. Il tessuto, ad esempio, rilascia microfibre durante il lavaggio o l'uso regolare (un singolo lavaggio può rilasciare quasi 2.000 di queste fibre).