Le microplastiche sono in grado di trasportare i virus

Secondo uno studio dell'Università del Queensland le microplastiche potrebbero essere più pericolose del previsto. Oltre ad essere delle minuscole particelle che possono essere ingerite, possono anche trasportare virus.

Guidato dal Dr. Jianhua Guo e dal Dr. Ji Lu dell'Università, lo studio ha investigato la possibilità che le microplastiche possano ospitare dei virus, tra cui quello presente nel batterio E. Coli.

"Sentiamo spesso dei danni che possono causare le microplastiche all'ambiente e all'uomo, ma non sappiamo molto riguardo alla capacità di queste particelle di trasportare virus." Ha affermato il Dr. Guo. "Abbiamo scoperto che i virus possono aggrapparsi alle microplastiche, incrementando la durata della loro infettività. Ciò significa che potrebbe esserci un incremento dei rischi di trasmissione dei virus attraverso i corsi d'acqua e l'ambiente."

I ricercatori hanno usato un virus presente all'interno del batterio E. Coli che infetta ed attacca solo il batterio stesso, perciò non pericoloso per gli umani.

I preoccupanti risultati dello studio hanno rivelato che più del 98% del virus utilizzato è stato ritrovato sulla microplastica, e più della metà del virus poteva ancora essere rilevato 10 giorni dopo. Più di quanto il virus potrebbe durare da solo nell'acqua.

Il team ha inoltre analizzato l'esposizione delle microplastiche a fattori ambientali, come il Sole, dimostrando come questo aiuti considerevolmente la sopravvivenza del virus.

"Le microplastiche portatrici di virus potrebbero essere un grosso problema" Ha affermato il Dr. Lu. "Il dosaggio necessario per diventare infettivo per gli umani varia a seconda dei diversi tipi di virus, ma potrebbero esserci casi in cui la quantità su della microplastica è sufficiente a causare una potenziale infezione."

Recentemente, le microplastiche sono state trovate anche nel latte materno.