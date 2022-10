Dopo che sono state rivenute nel sangue e nella placenta umana, le microplastiche sono state trovate anche all'interno del latte materno. Adesso gli esperti sono preoccupati per le potenziali implicazioni per la salute dei bambini.

Sulla rivista Polymers, infatti, un team di scienziati del nostro paese ha analizzato dei campioni di latte materno prelevati esattamente una settimana dopo il parto da 34 madri sane. Incredibilmente, nel 75% dei reperti analizzati sono state trovate tracce di microplastiche.

Non è stata riscontrata alcuna correlazione tra le scelte di vita e la prevalenza di qualsiasi plastica contenuta nel latte quindi, in poche parole, la presenza di queste particelle "estranee" sembra essere inevitabile. Lo stesso team di ricercatori ha confermato che le microplastiche possono essere trovate nella placenta umana, mentre è stato dimostrato che i bambini nascono con microplastiche già al loro interno.

Attualmente gli scienziati non sono del tutto sicuri delle esatte implicazioni per la salute di queste particelle plastiche, ma sono comunque preoccupati perché i bambini sono particolarmente vulnerabili alle tossine chimiche e all'esposizione. È stato anche notato, inoltre, che le formule in bottiglia di latte per pargoli contengono quantità di queste sostanze molto più elevati.

"Sarà fondamentale valutare i modi per ridurre l'esposizione a questi contaminanti durante la gravidanza e l'allattamento", ha dichiarato al Guardian Valentina Notarstefano, coautrice dello studio e ricercatrice di scienze ambientali presso l'Università Politecnica delle Marche in Italia. "Ma va sottolineato che i vantaggi dell'allattamento al seno sono molto maggiori degli svantaggi causati dalla presenza di microplastiche inquinanti."