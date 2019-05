Le microplastiche stanno viaggiando con il vento. Scoperte particelle anche in montagna.

L'inquinamento plastico è destinato ad arrivare in ogni zona della Terra, e non solo nelle città. Ad affermarlo è un nuovo studio, che ha scoperto che le microplastiche (piccoli pezzi di plastica di massimo 5 mm di spessore) stanno percorrendo lunghe distanze in aria.

I ricercatori di EcoLab a Castanet-Tolosan, in Francia, per scoprire questi raccapriccianti dati hanno creato dei contenitori di grandi dimensioni, che hanno poi riposto alla stazione meteorologica di Bernadouze (le montagne dei Pirenei tra Francia e Spagna).

Gli scienziati hanno visitato il sito all'incirca una volta al mese per cinque mesi. Ogni volta, tiravano fuori tutte le particelle che erano state raccolte, per poi separarle e identificarle. E' stato calcolato che sono cadute circa 365 particelle di microplastiche al giorno, per ogni metro quadrato.

Questi non sono dati rassicuranti, perché è la stessa media presente a Parigi (anche se le dimensioni non erano le stesse). Sulla città francese infatti, la maggior parte delle particelle in questione sono fibre sottili di circa 100 micrometri (fibre che provengono dai capi d'abbigliamento).

Nel sito di montagna invece, la maggior parte delle microplastiche erano più piccole di 25 micrometri, e non provenivano dai tessuti, bensì da polistirolo e polietilene. Il polistirolo può essere scomposto dalle onde ultraviolette del sole che, venendo ridotto in piccolissimi pezzi, viene poi trasportato dal vento.

Attraverso delle simulazioni al computer i ricercatori hanno poi scoperto che la plastica ha percorso almeno 95 chilometri, ma è anche probabile che sia venuta da più lontano. "Non è solo l'inquinamento locale, o qualcosa che accade solo nelle città", dice il coautore dello studio Steve Allen, "Questo inquinamento invisibile sta attraversando il mondo."

Le microplastiche non sono solo in aria o in acqua, ma sono state rilevate anche in animali marini e zanzare. Inoltre, anche l'acqua delle bottiglie sembra contenere questi minuscoli pezzi di plastica.