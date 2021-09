Microscopici robot alimentati a ultrasuoni per navigare il corpo umano

I ricercatori della Cornell University hanno sviluppato dei microscopici robot alimentati e guidati attraverso l’utilizzo di onde sonore ad alta frequenza (ultrasuoni).

Il movimento di questi robot, dalle dimensioni paragonabili a quelli di una cellula, è ispirato alla mobilità di batteri e spermatozoi. A tal proposito, il gruppo di ricerca sostiene che questa tecnologia permetterebbe di somministrare farmaci e interagire direttamente sulle cellule e i tessuti da trattare. L'autore principale dello studio, Tao Luo, del Cornell College of Agriculture and Life Sciences, ha analizzato per più di dieci anni la metodologia di movimento e di comunicazione dei microrganismi all’interno del loro ambiente, allo scopo di creare un dispositivo in grado di “navigare” agevolmente all’interno del corpo umano.

Per questo motivo, durante la fase di ingegnerizzazione, i ricercatori hanno optato per un sistema di alimentazione a ultrasuoni, che consente un’efficienza energetica e una soglia di sicurezza per il corpo umano superiore a quella delle batterie, che inoltre, avrebbero comportato un peso eccessivo per il movimento del robot. Il concreto sviluppo di questa promettente tecnologia è iniziato con l’acquisto da parte della Cornell University di un innovativo sistema di litografia laser chiamato “NanoScribe”, che ha permesso la creazione di nanostrutture 3D basate su resina fotosensibile. Nello specifico, i ricercatori hanno costruito il dispositivo micro-robotico in circa sei mesi di tempo, con la prospettiva futura di rendere questi strumenti biocompatibili allo scopo di essere effettivamente utilizzati all’interno del corpo umano.

L'utilizzo di onde sonore ad alta frequenza in campo sanitario non rappresenta una novità, infatti è stata sviluppata una nuova tecnica agli ultrasuoni che riattiverebbe il cervello dei pazienti in coma.