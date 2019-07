Il microscopio SLAP batte sorprendentemente ogni record di velocitá

Un nuovo microscopio, SLAP, infrange un limite di velocità di vecchia data, registrando filmati dell'attività cerebrale 15 volte più velocemente di quanto gli scienziati ritenessero possibile.

Raccoglie dati abbastanza rapidamente da registrare i picchi di tensione dei neuroni e il rilascio di messaggeri chimici su vaste aree, monitorando contemporaneamente centinaia di sinapsi: un grande passo in avanti per la potente tecnica di imaging chiamata microscopia a due fotoni.

Il trucco non sta nel piegare le leggi della fisica (proprio come quando hanno invertito il tempo), ma nell'usare la conoscenza del campione per comprimere le stesse informazioni in meno misurazioni. Gli scienziati del Janelia Research Campus dell'Howard Hughes Medical Institute hanno usato il nuovo microscopio per osservare i modelli di rilascio di neurotrasmettitori sui neuroni di topi. Fino ad ora, era stato impossibile catturare questi modelli (nella scala dei millisecondi) nel cervello di animali viventi.



Gli scienziati usano l'imaging a due fotoni per scrutare all'interno di campioni opachi, come appunto cervelli viventi, che sono impenetrabili con la microscopia ottica regolare. Questi microscopi utilizzano un laser per eccitare le molecole fluorescenti e quindi misurare la luce emessa. Nella classica microscopia a due fotoni, ogni misurazione richiede alcuni nanosecondi; la realizzazione di un video richiede misurazioni dell'immagine in ogni fotogramma per ogni singolo pixel.



Ciò, in teoria, limita la velocità con cui si può catturare un'immagine, afferma l'autore principale dello studio Kaspar Podgorski. "Penseresti che sarebbe un limite fondamentale, il numero di pixel moltiplicato per il tempo minimo per ogni pixel", afferma. "Ma abbiamo superato questo limite comprimendo le misure."



Il nuovo strumento, microscopio a proiezione angolare a linea di scansione (SLAP), rende la parte di raccolta dati più efficiente in vari modi. Comprime più pixel in un'unica misurazione e scansiona solo i pixel nelle aree di interesse.



Questa velocità ha permesso al team di Podgorski di osservare in dettaglio come il glutammato, un importante neurotrasmettitore, viene rilasciato su diverse parti dei neuroni del topo (a cui recentemente hanno fatto venire le allucinazioni). Nella corteccia visiva del topo, ad esempio, hanno identificato regioni sui dendriti dei neuroni in cui molte sinapsi sembrano essere attive nello stesso momento. E hanno tracciato i modelli di attività neurale che si spostano attraverso la corteccia del topo mentre un oggetto si muove davanti al suo campo visivo.



L'obiettivo finale di Podgorski è l'immagine di tutti i segnali che arrivano in un singolo neurone, per capire come i neuroni trasformano i segnali in arrivo in segnali in uscita.