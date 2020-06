Questa microSD da 128GB costa meno di una da 64GB: ecco dove

Dopo avervi descritto lo sconto su Echo ed Echo Plus, torniamo a parlare delle offerte in campo tecnologico. Questa volta, il prodotto coinvolto è una microSD.

In particolare, la SanDisk Extreme Pro da 128GB (con adattatore SD incluso) viene venduta a 28,99 euro su Amazon Italia. Solitamente, il costo sarebbe pari a 71,99 euro, quindi lo sconto è del 60%, per un risparmio di 43 euro. Al momento in cui scriviamo, la disponibilità viene segnata a partire dal 20 giugno 2020, ma è possibile ordinare subito il prodotto a questo prezzo.

Giusto per darvi un quadro completo in merito all'offerta, la stessa scheda, ma con taglio da 64GB, viene venduta a 42,99 euro da MediaWorld. Lo stesso avviene se cerchiamo il prodotto da Unieuro, dato che la SanDisk Extreme Pro da 64GB viene venduta a 42,99 euro anche sul sito ufficiale di quest'ultima catena. Rimanendo all'interno di Amazon Italia, basta semplicemente provare a premere sulle voci relative agli altri tagli della stessa scheda per rendersi conto che la promozione è ottima.

Infatti, premendo, ad esempio, sul taglio da 64GB, si nota che il prezzo è di 32,39 euro. In parole povere, grazie a questo sconto, il costo della SandDisk Extreme Pro da 128GB è inferiore a quello della SanDisk Extreme Pro da 64GB. Insomma, sembra essere un buon momento per portarsi a casa la scheda microSDXC, che tra l'altro dispone di molte recensioni positive su Amazon e viene spesso usata in campo fotografico.