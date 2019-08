microSD SanDisk da 128GB e telecomando universale Logitech in offerta su Amazon

Sabato di grandi sconti su Amazon, che risponde ad Unieuro e Mediaworld con due interessanti proposte su prodotti di consumer. Nello specifico, la piattaforma di Bezos quest'oggi sconta un telecomando universale per televisori targato Logitech, ed una microSD per smartphone e telecamere.

Il telecomando universale per televisori targato Logitech è l'Harmony 950, che passa dai precedenti 259 Euro agli attuali 119 Euro, per un risparmio netto di 140 Euro.

Si tratta di un telecomando che ne incorpora fino a quindici al suo interno, dotato di display che consente di controllare in maniera facile ed efficiente anche i sistemi d'intrattenimento domestico. Nella scheda tecnica si cita anche una certa facilità d'utilizzo e configurazione. A livello di design troviamo come dicevamo prima uno schermo touch a colori, la rilevazione del movimento ed il controllo della vibrazione, mentre per quanto riguarda la compatibilità è garantita con iOS, Android, Windows 10, Windows 8, Windows 7 e macOSX 10.7.

La memory card in offerta è invece la SanDisk Ultra da 128GB, che passa a 16,99 Euro dai precedenti 55,99 Euro, per un risparmio netto di 39,01 Euro. Siamo di fronte ad una microSD di classe 10 con certificazione A1 che la rende l'ideale anche per gli smartphone, mentre la velocità di trasferimento dati è garantita fino a 100 MB/sec.