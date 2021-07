Microsoft dà 1500$ di bonus ai dipendenti e lancia una nuova build di Windows 11

Microsoft ha deciso di effettuare un "regalo" ai suoi dipendenti: 1500 dollari di bonus per la pandemia. Nel frattempo, i progetti continuano: ad esempio, una nuova build di Windows 11 è ora disponibile per gli utenti Insider.

Partendo dalla prima notizia, stando anche a quanto riportato da The Verge (che afferma di essere entrata in possesso di documenti interni legati all'azienda di Satya Nadella), Microsoft avrebbe deciso di dare il succitato bonus ai dipendenti idonei, a quanto pare non solo statunitensi ma a livello internazionale (si potrebbe dunque arrivare a 175.508 persone coinvolte), per fornire loro una sorta di "premio" per "l'anno fiscale unico e impegnativo" che è appena stato completato.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MSPowerUser, l'azienda di Redmond ha rilasciato una nuova build ufficiale di Windows 11 (22000.65), chiaramente disponibile solamente per gli utenti Insider che si sono iscritti al canale Dev. Si tratta della seconda versione preliminare dell'OS rilasciata in questo modo: l'aggiornamento non introduce in realtà essenzialmente nulla di nuovo dal punto di vista delle funzionalità, ma mira a migliorare l'esperienza utente attraverso alcuni piccoli cambiamenti e la risoluzione di molteplici bug.

Per farvi degli esempi concreti, questa build aggiunge un box di ricerca al pulsante Start, in modo da consentire agli utenti di trovare in modo ancora più rapido quello di cui hanno bisogno. Per il resto, sono arrivate novità come la possibilità di effettuare un "controllo" relativo a eventuali problemi con l'audio in modo rapido (tasto destro sull'icona presente nella barra delle applicazioni e selezione dell'apposita opzione) e ulteriori impostazioni relative all'alimentazione dei laptop. Tra i molteplici fix, invece, troviamo la risoluzione della vulnerabilità PrintNightmare (anche se, perlomeno per Windows 10, la patch non sembra essere efficace).

Per il resto, ricordiamo che, se siete interessati all'argomento, su queste pagine potete trovare la prova della prima build ufficiale di Windows 11.