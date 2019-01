Microsoft: 500 milioni di Dollari per risolvere la crisi immobiliare di Seattle

Microsoft mette sul piatto 500 milioni di Dollari per aiutare Seattle ad affrontare la crisi abitativa che interessa l'area. Si tratta, come sottolineato dal New York Times, dell'investimento più importanti mai effettuato da un'azienda tecnologica a favore dei senzatetto e contro le disuguaglianze.

Seattle è infatti un'area in cui confluiscono molte aziende tecnologiche, tra cui anche Amazon che ha la sede proprio nella città. In generale però il settore tecnologico si sta concentrando nell'area e sta effettuato significativi investimenti, provocando un aumento del costo della vita.

Microsoft ha iniziato a prendere in esame l'opportunità di effettuare questo investimento dopo che la città ha bocciato una proposta fiscale per raccogliere fondi per alloggi a prezzi accessibili per residenti e senzatetto. La città inoltre ha tassato le grandi aziende, imponendogli il pagamento di 500 Dollari per dipendente.

La società di Satya Nadella ha inoltre annunciato un prestito da 225 milioni di Dollari per gli sviluppatori al fine di sovvenzionare la conservazione e costruzioni di alloggi a medio reddito, destinati alle famiglie con reddito tra 62.000 e 124.000 Dollari all'anno. L'offerta sarà inizialmente disponibile a Redmond e nelle città vicine Bellevue, Kirkland, Issaquah, Renton e Sammamish.

Al contempo, il colosso di Redmond ha stanziato 250 milioni di Dollari per lo sviluppo di alloggi a basso reddito in tutta la regione della Contea di King, destinato a famiglie che guadagnano 48.150 Dollari all'anno complessivi. Microsoft prevede profitti molto bassi da questo prestito, ed ha già preannunciato che intende reinvestire tutti i guadagni generati.

La restante parte, 25 milioni di Dollari, saranno concessi sotto forma di sussidi filantropici alle organizzazioni che lavorano per risolvere il problema dei senzatetto.

Il CFO Amy Hood ed il presidente di Microsoft Brad Smith, in una nota si sono soffermati sul fatto che la costituzione di una comunità sana intorno ad un'azienda sia importante per tutti: "una comunità sana deve avere alloggi che siano alla portata economica di tutta la comunità, comprese le molte persone che forniscono i servizi vitali su cui tutti ci affidiamo".