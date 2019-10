Microsoft: fino a 700 Euro di sconto su Surface Pro 6, Surface Go e Surface Laptop 2

A seguito della presentazione del nuovo Surface Pro 7 e degli altri dispositivi della gamma, Microsoft ha dato il via ad una serie di offerte sui modelli precedenti della linea, che fino al 14 Ottobre potranno essere acquistati a prezzi più bassi rispetto a quelli di lancio.

Ad esempio il pacchetto Surface Pro 6 può essere acquistato a partire dal prezzo di 1.021,99 Euro, e consente di risparmiare fino a 707 Euro. Il bundle include anche un accessorio a scelta tra la cover con tasti e la penna, la custodia protettiva, Office 365 per un anno ed il servizio Microsoft Complete che offre due anni di copertura per piccoli incidenti.

Sul pacchetto Surface Go invece il risparmio è di 186 Euro ed è disponibile a partire a 507,99 Euro ed include un Surface Go a scelta, una cover con tasti, ed un anno di Office 365 Home o personale.

Il Surface Pro 6 invece è disponibile a partire da 849 Euro, e l'offerta permette di risparmiare fino a 650 Euro sul prezzo di listino.

In offerta troviamo anche il Surface Laptop 2, su cui il colosso di Redmond offre sconti fino a 580 Euro e può essere acquistato a partire da 899 Euro. Per quanto riguarda il Surface Go, invece, Microsoft propone un ribasso di 120 Euro massimo, e si parte da 399 Euro.

Acquistando il Surface Book 2 è possibile risparmiare fino a 350 Euro, e parte da 999 Euro, mentre il Surface Studio 2 è disponibile a partire da 4.199 Euro.

La lista completa delle offerte è accessibile tramite questo indirizzo.