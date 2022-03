Microsoft accontenta gli utenti: Esplora File di Windows 11 avrà le schede?

Microsoft ha finalmente deciso di accogliere una richiesta avanzata da tempo dagli utenti. Il colosso di Redmond, infatti, si sta avvicinando a testare le schede nel File Explorer di Windows 11. A svelare la novità ci ha penato Rafael Rivera, uno degli sviluppatori dell’app EarTrumpet per Windows.

Come si può vedere negli screenshot allegati al tweet, infatti, con la nuova build di test di Windows 11 è stato implementato il supporto (al momento ancora non attivo) alle schede in Esplora File. Si tratta di una delle funzionalità segrete su cui sta lavorando Microsoft e che potrebbe approdare prossimamente agli iscritti al programma Insider.

Occorre precisare che, almeno al momento, le schede di Esplora File non sono attive nemmeno per le Insider Preview, ma lo sviluppatore è riuscito ad attivarle lo stesso, registrando un funzionamento abbastanza liscio. A quanto pare però Microsoft non sembra essere interessata a revisionare totalmente l’interfaccia grafica del File Explorer, che negli ultimi anni è stato rivisto più volte, ma semplicemente ad aggiungere un tab sulla parte superiore, in maniera analoga a quanto avviene per i browser.

Nel frattempo, è emersa questa mattina la nuova app Clipchamp per Windows 11, che rappresenta il successore diretto del Movie Maker. Vi terremo aggiornati con lo stato dello sviluppo.