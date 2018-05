Microsoft acquista Semantic Machines per migliorare la capacità di conversare di Cortana

Microsoft ha annunciato di aver acquisito Semantic Machines, una compagnia dedita alla fluidificazione ed al miglioramento delle conversazioni tra intelligenze artificiali, per migliorare le capacità espressive di Cortana e di altri bot.

Stando a David Ku, CTO della divisione AI & Research del colosso di Redmond, la tecnologia usata da Semantic Machines "usa la potenza del machine learning per permettere agli utenti di avere accesso ad alcune informazioni e servizi, e poterne di conseguenza usufruire in modo più naturale rispetto al passato." In più Microsoft ha intenzione di creare a Berkeley una sorta di centro di ricerca interamente dedicato al miglioramento delle conversazioni con le IA: l'obiettivo è quello di portare questo aspetto di Cortana, e di altri bot, ad un "nuovo livello".

Secondo Microsoft, i principali assistenti virtuali come Siri, Cortana, Google Assistant ed Alexa sarebbero perfettamente in grado di eseguire gli ordini ed i comandi, ma assolutamente incapaci di sostenere una qualsiasi conversazione. Una mancanza alla quale potrebbe sopperire la tecnologia sviluppata da Semantic Machines, che permetterebbe già alle IA di capire il contenuto delle chat.

Il cuore pulsante di questa nuova tecnologia è il Conversation Engine, che sfrutta il machine learning per capire il contenuto semantico delle conversazioni, il contesto in cui avvengono e le reali intenzioni di chi scrive, per poi permettere all'IA di avere una conversazione "naturale" con l'utente. Tutto ciò che il sistema impara durante questo processo di scansione viene immagazzinato all'interno di un framework, in grado di aggiornarsi da solo in modo costante, cosa che può potenzialmente rendere le sue capacità di giorno in giorno migliori.