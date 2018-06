Microsoft ha acquistato GitHub. L'annuncio ufficiale arriverà nella giornata di oggi

GitHub, una delle piattaforme di coding più popolari tra la community di sviluppatori in quanto consente di condividere e discutere di stringhe di codice, sarebbe ormai nelle mani di Microsoft. La notizia è stata riportata nella tarda serata di ieri da alcune agenzie di stampa americane, e poi ripresa anche da Bloomberg.

Il Business Insider e CNBC sostengono che Microsoft nel corso delle ultime settimane ha tenuto dei colloqui con i dirigenti di GitHub per discutere dell'acquisto. Inizialmente il tavolo era stato intavolato sula base di un accordo di marketing congiunto, che poi si è trasformato in un investimento importante e quindi l'acquisizione completa.

Non sappiamo l'ammontare totale che verserà la società di Satya Nadella per ottenere il controllo della piattaforma, ma l'annuncio ufficiale secondo Bloomberg dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Inizialmente però la trattativa non è filata liscia come previsto in quanto i dirigenti di GitHub avrebbero chiesto a Microsoft una somma di denaro significativamente più elevata rispetto a quella messa sul piatto.

Almeno ad oggi nessuna delle due compagnie ha confermato questo rumor, ma l'acquisto per il colosso di Redmond potrebbe risultare estremamente importante a lungo termine in quanto darebbe alla società un'importante risorsa per gli sviluppatori che potrebbe essere fondamentale per aumentare l'adozione dei propri strumenti, sia che si tratti di Windows 10 che della piattaforma cloud Azure.

I dati di GitHub, inoltre, potrebbero anche essere utili per migliorare le attività dell'IA di Microsoft.