Microsoft verso l'addio completo a Windows 7: fine supporto esteso nel 2023

La spinta di Microsoft su Windows 11 con l’estensione della disponibilità su più PC trova ulteriore conferma con il già pianificato termine del supporto esteso a Windows 7. La società stessa in queste ore ha rivelato ufficialmente la data della sua conclusione: il 10 gennaio 2023.

Tale data sarà il termine definitivo del programma di supporto esteso di Windows 7: a partire da quella giornata, il sistema operativo non riceverà più nemmeno importanti fix di sicurezza. Ciò vorrà dire che sarà potenzialmente più vulnerabile agli attacchi da parte degli hacker, ovviamente. Ci sono comunque margini di sicurezza, ma non garantiranno nulla a chi deciderà di restare con Windows 7 per praticità o impossibilità di acquistare nuovi dispositivi con versioni più recenti.

Microsoft ha osservato, dunque, che “per Windows 7 SP1 e Windows 7 Professional for Embedded Systems, il programma Extended Security Updates (ESU) entrerà nel suo terzo e ultimo anno di supporto il 12 gennaio 2022 e terminerà il 10 gennaio 2023”. Già nel periodo tra gennaio 2022 e gennaio 2023 si noterà quindi il minore coinvolgimento dei tecnici del colosso di Redmond nelle attività relative a Windows 7. Il focus sarà spostato tutto su Windows 10 e la transizione a Windows 11.

Riteniamo doveroso specificare che questa notizia riguarderà principalmente i clienti Enterprise o che hanno acquistato Windows 7 Professional; ricordiamo, difatti, che il supporto mainstream a Windows 7 è terminato nel gennaio 2020.