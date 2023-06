Microsoft dice addio a Cortana: sarà sostituita dal Copilot IA di Windows

Nel 2021, Microsoft ha pensionato Cortana su iOS e Android in via definitiva. Oggi, a più di due anni di distanza, è stato svelato che anche Cortana per Windows farà la stessa fine, cedendo il passo a soluzioni più innovative e basate interamente sull'Intelligenza Artificale, come Windows Copilot.

Stando a quanto spiega Windows Central, Microsoft interromperà il supporto a cortana in versione standalone entro la fine del 2023. La mossa dovrebbe essere stata effettuata per lasciare spazio al Copilot di Windows basato sull'IA, annunciato dalla compagnia di Redmont durante il suo ultimo evento Build.

Vi ricordiamo comunque che Cortana è stata lanciata nel 2014 come risposta a Siri e, più tardi, a Google Assistant, trovando spazio su tutti i dispositivi mobili Windows e sui prodotti smart per la casa di Microsoft. Più tardi, essa è stata implementata anche su PC, laptop e convertibili aggiornati a Windows 10 e, tramite un'app dedicata, su iOS e Android.

Con il tempo, però, Microsoft ha smesso di rifinire Cortana, iniziando invece un lento e graduale rollback della sua applicazione, che dapprima ha interessato gli smart speaker e i device dei produttori terzi, poi gli smartphone iOS e Android e, ora, anche tutti i PC aggiornati a Windows 10 o a un sistema operativo successivo.

L'annuncio del pensionamento di Cortana arriva dalla stessa Microsoft a pochi mesi dalla presentazione di Copilot per Windows e per Office, che nell'ottica della compagnia dovrebbe sostituire Cortana e migliorarne le funzioni grazie all'implementazione di Bing AI, attualmente basata sul modello linguistico GPT-4 di OpenAI. Secondo Microsoft, infatti, anche dopo l'addio a Cortana gli utenti "avranno accesso a potenti funzioni per la produttività su Windows e Edge, con delle capacità migliorate dall'IA".