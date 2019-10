Microsoft, addio definitivo a Windows Phone 8.1: a breve chiuderà lo store

Lo store ufficiale di Windows Phone 8.1, il negozio digitale utilizzato dagli utenti per scaricare le applicazioni, verrà presto chiuso definitivamente. L'annuncio è arrivato direttamente da Microsoft, che ha anche svelato cosa devono fare gli utenti per "risolvere" questo problema.

Infatti, come riportato anche da MSPowerUser, il 16 dicembre 2019 la società di Redmond provvederà a chiudere definitivamente lo store di Windows Phone 8.1. Questo significa che coloro che sono rimasti a questa versione del sistema operativo non potranno più scaricare applicazioni sul proprio smartphone. Non sarà possibile nemmeno eseguire l'aggiornamento e il ripristino dei vari software.

Microsoft consiglia quindi agli utenti di scaricare l'applicazione Gestione spazio aggiornamenti prima del 16 dicembre 2019 ed eseguire l'aggiornamento a Windows 10. Riportiamo di seguito la lista degli smartphone compatibili con questo update.

Microsoft Lumia 430;

Microsoft Lumia 435;

Microsoft Lumia 532;

Microsoft Lumia 535;

Microsoft Lumia 540;

Nokia Lumia 635 (solo la variante con 1GB di RAM) ;

; Nokia Lumia 636;

Nokia Lumia 638;

Microsoft Lumia 640;

Microsoft Lumia 640 XL;

Nokia Lumia 730;

Nokia Lumia 735;

Nokia Lumia 830;

Nokia Lumia 929;

Nokia Lumia Icon;

Nokia Lumia 930;

Nokia Lumia 1520.

Nel caso il vostro smartphone non rientri nella lista riportata qui sopra, purtroppo non potete farci molto. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina di supporto ufficiale (in inglese). Vi ricordiamo che Microsoft ha smesso di supportare Windows Phone 8.1 dal 2017, quindi non sorprende il fatto che la società di Redmond stia chiudendo definitivamente il negozio digitale delle applicazioni.